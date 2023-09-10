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У Мелітополі окупанти розставляють вишки, аби прослуховувати розмови людей

“Окупанти Мелітополя пильно слідкують за “незгодними”".

У Мелітополі окупанти розставили вишки, аби прослуховувати розмови мешканців.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

“Окупанти Мелітополя пильно слідкують за “незгодними”. Спочатку розвісили по місту відеокамери, потім перейшли на телефонний зв’язок. Не змогли переналаштувати українські вишки, тож розставили свої. Але із зірочкою: прослуховувати розмови”, − зазначив він.

Чергову нещодавно встановили біля лікарняного містечка, а другу − на мікрорайоні навпроти 24-го училища.

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“Водночас за півтора року так і не зробили нормальний зв’язок та Інтернет для людей. Ворожі вишки − тільки для ворожих цілей”, − сказав міський голова.

Нагадаємо, четверо колаборантів отримали підозри за те, що очолили в Мелітополі дитячі військово-політичні рухи. Серед зловмисників є “ректор” створеного окупаційною адміністрацією так званого “Мелітопольського державного університету”, а також очільники організацій для дітей та молоді “Юг молодой”, “Движение первых”, “Мы вместе с Россией”.

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