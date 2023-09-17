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Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву

Окупаційна влада запропонувала використати перекинути стік річки Молочна у Запорізькій області у зрошувальні канали. 

Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
Фото: Вікіпедія

Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, повідомили у Центрі національного спротиву.

Після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС на півдні Херсонської, Запорізької областей та у Криму загостилось питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель через обміління Північнокримського каналу.

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“У зв’язку з цим ТОТ Запорізької області незаконно відвідав заступник міністра сільського господарства РФ Андрей Разін, де провів зустріч з призначеною окупантами “заступником голови ради міністрів – міністром АПК та продовольчої політики” Свєтланою Шевченко”, − йдеться у повідомленні. 

Окупаційна влада запропонувала використати води річки Молочна, що є найбільшою на окупованій території Запорізької області, та здійснити перекидання її стоку у зрошувальні канали. 

Уже розпочалося розчищення річища та підготовка до інженерних робіт.

Нагадаємо, станом на серпень сума збитків, завданих росіянами довкіллю України, досягла 2 трлн грн.

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