Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву

Окупаційна влада запропонувала використати перекинути стік річки Молочна у Запорізькій області у зрошувальні канали.

Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, повідомили у Центрі національного спротиву.

Після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС на півдні Херсонської, Запорізької областей та у Криму загостилось питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель через обміління Північнокримського каналу.

“У зв’язку з цим ТОТ Запорізької області незаконно відвідав заступник міністра сільського господарства РФ Андрей Разін, де провів зустріч з призначеною окупантами “заступником голови ради міністрів – міністром АПК та продовольчої політики” Свєтланою Шевченко”, − йдеться у повідомленні.

Окупаційна влада запропонувала використати води річки Молочна, що є найбільшою на окупованій території Запорізької області, та здійснити перекидання її стоку у зрошувальні канали.

Уже розпочалося розчищення річища та підготовка до інженерних робіт.

Нагадаємо, станом на серпень сума збитків, завданих росіянами довкіллю України, досягла 2 трлн грн.