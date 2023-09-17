Авіація ЗСУ дев’ять разів вдарила по окупантаха та російській техніці

Сили оборони також влучили у склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ уразили два зенітно-ракетні комплекси та 9 артилерійських засобів.

Сили оборони також влучили у склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Нагадаємо, протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Унаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено 6 крилатих ракет та 6 “шахедів”. Загалом ворог завдав 15 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.