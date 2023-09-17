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Авіація ЗСУ дев’ять разів вдарила по окупантаха та російській техніці

Сили оборони також влучили у склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Авіація ЗСУ дев’ять разів вдарила по окупантаха та російській техніці

Протягом доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ уразили два зенітно-ракетні комплекси та 9 артилерійських засобів.

Сили оборони також влучили у склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

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Нагадаємо, протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Унаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено 6 крилатих ракет та 6 “шахедів”. Загалом ворог завдав 15 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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