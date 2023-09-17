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Переселенці можуть підтверджувати трудовий стаж зі слів свідків, − Мінреінтеграції

Органи Пенсійного фонду України підтверджують стаж роботи для призначення пенсій.

Переселенці можуть підтверджувати трудовий стаж зі слів свідків, − Мінреінтеграції
Фото: kr.gov.ua

Переселенці можуть підтверджувати трудовий стаж зі слів свідків.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Є випадки, коли українці, які виїхали з ТОТ, потребують підтвердження трудового стажу для пенсій, але не мають трудових книжок або відповідних записів”, − зазначено у повідомлені.

Питання було розглянуте на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод переселенців. Учасники засідання надали роз’яснення з цього приводу. 

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“Так, відповідно до постанови КМУ від 12 серпня 1993 року № 637, стаж роботи за відсутності документів може також підтверджуватися показаннями не менше двох свідків. Відповідна норма діє у разі, коли підприємства, установи, організації розміщуються (розміщувалися) на ТОТ або в районах бойових дій”, − пояснили у міністерстві.

Свідками можуть виступати люди, які знають заявника по спільній роботі на підприємстві, в установі, організації та мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

На підставі показань свідків органи Пенсійного фонду України підтверджують стаж роботи для призначення пенсій.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення вимушених переселенців у межах проєкту “Прихисток”. 

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