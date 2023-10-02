Вересень у Києві був найтеплішим за всю історію спостережень

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у вересні в Києві дорівнювала +18,8°С, що на 3,9°С вище за кліматичну норму.

Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

Так, 30 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +19,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 1942 року на 0,8°С, а кліматичну норму – на 7,7°С.

Така погода відповідає температурі кінця серпня.

Максимальна температура повітря після полудня досягла +27,0°С, що на 1,2°С вище попереднього рекордного показника 2016 року.

Нагадаємо, в серпні у столиці було зафіксовано 12 температурних рекордів. З них 11 – у період з 27 по 30 серпня.