Головне за ніч та ранок понеділка, 2 жовтня: удари по Харкову і Херсонщині, зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві

Уночі 2 жовтня Росія атакувала Україну сімома дронами-камікадзе типу "Шахед". Чотири ворожі безпілотники вдалося збити.

"У ніч на 2 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ-РФ). Загалом зафіксовано пуски семи ударних БпЛА. Силами та засобами Повітряних Сил знищено 4 «Shahed-131/136»", - йдеться в повідомленні пресслужби Повітряних сил ЗСУ.

Раніше речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що три дрони збили у Дніпропетровській області та один − у Херсонській.

У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського союзу. Таке засідання вперше відбувається не на території блоку.

“Ми скликаємо історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС тут, в Україні, країні-кандидаті та майбутньому члені ЄС”, − зазначив у соцмережі X голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

“Ми тут, щоб висловити нашу солідарність і підтримку українському народу”, − додав він.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 38 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 89 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу ЗСУ знищили ще 510 окупантів, 15 танків та 48 артсистем ворога. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 280 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Вранці росіяни вдарили по Харкову і Херсонській області. Для них була оголошена ракетна небезпека.

Для Харкова загроза була балістичною, попереджали в Повітряних силах. Також балістичну загрозу оголошували для Запорізької, Полтавської, Сумської областей.

Після припинення загрози голова Харківської ОВА уточнив, що окупанти завдали щонайменше п'ятьох ударів за межами міста Харків, зафіксовано влучання ракет С-300. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Голова Херсонської ОВА повідомив, що зранку окупанти обстріляли Золоту Балку. Там поранення отримала 59-річна місцева жителька, її шпиталізували.

Головне управління розвідки міністерства оборони підтвердило ураження російського авіазаводу, де виробляли ракети Х-59. Удару було завдано 1 жовтня по Смоленському авіаційному заводу.

Внаслідок атаки порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій. "Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора", – повідомили в управлінні.

Там додали, що ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!