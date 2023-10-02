Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.

Зі самого початку АТО медична служба ЗСУ спиралася на мережу районних лікарень у великому урбанізованому регіоні – тому робота медроти нерідко полягала в тому, щоб довезти пораненого чи травмованого до стаціонару.

Часто-густо вистачало кейсевака (просто транспортного автомобіля) – без кисню, навченого фельдшера і анестезіолога. Просто транспортування.

Усі ж пам'ятають скандал з американським шпиталем, який потім розукомплектованим знайшовся на заході країни?

До 2022 року США передали кілька таких з перспективою розростання конфлікту, але в нас не особливо і були потреби в них – на кілька десятків поранених на місяць цілком вистачало наявних ресурсів цивільної медицини, волонтерів і військових на ротаційних засадах.

Фото: ЕРА/UPG

Знову ж таки, для термінових речей були санавіація й евакуація в Дніпро. Там проводили операції, стабілізували та відправляли, наприклад, до Львова на лікування.

Система працювала до 24 числа. А потім перестала з багатьох причин.

Перше – це числа. Бувало, коли в ОТУ “Таврія” під час контрнаступу біля Херсона ми мали 500–600 осіб санітарних на добу. На один стабілізаційний пункт – 100 осіб за 24 години.

Жодні цивільні лікарні, яким необхідно давати раду ще й з ургентними випадками мирного населення, не могли впоратися із цим.

Друге – вогневе ураження супротивника. Росіяни – такі хлопці, що вихваляються військовими злочинами і цілком відкрито на військових форумах радіють влучанням по медичній інфраструктурі.

Постраждала лікарня в Костянтинівці, у Часовому Яру, з якої приходами 152 мм витиснули підрозділ ПДМШ, не раз накривали стабілізаційні пункти в Бахмуті.

Фото: EPA/UPG Військові медики надають допомогу пораненому бійцю на стабілізаційному пункті поблизу Бахмута, 9 вересня 2023 р.

Фронт рухався, медики евакуювалися, регулярні операції в підвалах під деренчання генераторів і з прильотами по приймальнях не допомагали.

Ну і плюс хвороби зростання – облік медсестер і розмови про зняття броні з медиків точаться не просто так.

Можна досить швидко натренувати бійця на бойового медика – навчити зупиняти критичні кровотечі та заліплювати дірку в грудній клітці оклюзійною пов'язкою. Але для ревізії турнікетів, відновлення об'єму циркулювання крові, різних маніпуляцій зі знеболенням і тиском потрібен добре підготовлений персонал.

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Тож розосередження, максимальна мобільність, військові шпиталі, які виставляють систему мобільних стабілізаційних пунктів з ординаторами, хірургами, анестезіологами, кількома медсестрами та водіями – це наша реальність сьогодні.

Медроти тепер дедалі частіше впираються у пляшкове горло санітарного приймання – стабілізувати, навіть оперувати доводиться в реанімаційних автомобілях.

Тому Київ подав запит Німеччині на шпиталі, та й багато союзників також постачають високомобільне медичне обладнання.

З літа 2022 року нам надійшли госпіталь з Норвегії, три системи з Нідерландів, допомагали Естонія, Ісландія, Іспанія, США.

"Rheinmetall ZMS" ще в жовтні 2022 року отримав замовлення на постачання нам госпіталів з алюмінієвих сендвіч-конструкцій.

Нині вони починають надходити в Україну.

Фото: Rheinmetall Мобільний польовий госпіталь Rheinmetall

Крім того, персонал пройшов двотижневе навчання в Німеччині – розгортати, згортати та обслуговувати наметове містечко.

ZEPPELIN MOBILE SYSTEME – духовний спадкоємець тих самих заводів, які виробляли дирижаблі поблизу Боденського озера. Німецькі традиції, як вони є.

Їхні пакетні рішення розгортають на Близькому Сході – у таборах біженців із Сирії, в таборі Кемп-Кастор армії Бундесверу для місії ООН у Малі.

Здавалося б, нічого особливого, але госпіталь для Сил оборони доставив автопоїзд із 20 фур.

На борту – склад ліків, генератори, системи очищення води, комп'ютерний томограф і рентген, стоматологічний кабінет.

Фото: Rheinmetall Мобільний польовий госпіталь

Ще два такі від “Рейнметалу” прибудуть наприкінці 2023-го та на початку 2024-го.

Ціна кожного – 9 млн євро.

Майже на 30 млн обладнання для Медичних сил тільки від Німеччини. Крім того, Берлін поставив десятки швидких і два мобільні томографи – ЄС тримає руку на пульсі наших потреб.

У перспективі це під 96 ліжкомісць, з яких 30 будуть для інтенсивної терапії – з кардіомоніторами, киснем, можливістю цілодобового спостереження.

У стандартному німецькому госпіталі є дві операційні та два відділення інтенсивної терапії – це більш ніж 650 операцій на тиждень.

Фото: Rheinmetall

Разом з поставленими іншими партнерами системами це тисячі хворих і поранених, яких можна швидко стабілізувати, щоб залишити район до того, як шпиталь потрапить до списку цілей кремлівських злочинців.

Основна перевага України на початок великої війни – кістяк з підготовлених ветеранів АТО/ООС.

Триста з гаком тисяч ветеранів, які влилися в Сили оборони, пішли в рух опору.

Для РФ ця війна завжди була експедиційною і багато в чому спиралася на ресурси колаборантів, армія в масі була не обстріляна, погано навчена і жорстоко поплатилася за це в перші місяці боїв.

Повертати до ладу обстріляних бійців після поранень і зберігати їм здоров'я – стратегічно важливе завдання. Яке реально може відокремлювати перемогу від поразки в будь-якій війні. І наша не виняток. Зберегти цю перевагу, особливо під час важкого наступу, вкрай необхідно.