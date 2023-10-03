Уночі РФ атакувала з території Криму: захисники збили 29 із 31 "шахеда" і крилату ракету

Ворожі об'єкти збивали в Миколаївській та Дніпропетровській областях.

У ніч на 3 жовтня росіяни атакували Україну 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Захисники збили 29 безпілотників та ракету.

Пуски ворог провів із тимчасово окупованого Криму: "шахедів" – із мису Чауда, "Іскандер-К" – з району Джанкой, повідомили в Повітряних силах. У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп.

"Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей", – розповіли військові.

Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, що 16 із 30 безпілотників захисники збили над Миколаївською областю. У Дніпропетровській області уламки збитих безпілотників спричинили пошкодження.