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Росіяни здійснили 80 обстрілів Херсонщини та вбили двох людей

Є влучання у будівлі навчальних закладів, церкви, завод та об’єкт критичної інфраструктури.

Росіяни здійснили 80 обстрілів Херсонщини та вбили двох людей
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби, 2 жовтня, росіяни здійснили 80 обстрілів Херсонської області. Ворог випустив 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та безпілотників.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Згідно з повідомленням, по Херсону окупанти випустили 60 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлі навчальних закладів, церкви, гуманітарний штаб, торгівельний центр, автоцентр, завод та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 – дістали поранення.

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Нагадаємо, за добу 1 жовтня росіяни здійснили 71 обстріл Херсонщини, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів. Одна людина загинула, шестеро дістали поранення.

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