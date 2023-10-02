Німеччина оголосила про надання Україні нової партії допомоги

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергової партії допомоги.

Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.

Зокрема, Україна отримає від Німеччини:

14 всюдиходів Bandvagn 206;

мостоукладач Biber;

2 інженерні машини WiSENT 1 MC;

7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;

21 автомобіль для охорони кордону;

радіостанції для танків Leopard;

99 терміналів супутникового звʼязку;

комплект запчастин до БпЛА Vector;

20 тис. захисних окулярів;

239 криптофонів;

32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;

1 202 інфузійних насосів.

Як раніше повідомлялось, за дев’ять місяців 2023 року федеральний уряд Німеччини схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 млрд євро.