Німеччина оголосила про надання Україні нової партії допомоги

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергової партії допомоги.
Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.
Зокрема, Україна отримає від Німеччини:
- 14 всюдиходів Bandvagn 206;
- мостоукладач Biber;
- 2 інженерні машини WiSENT 1 MC;
- 7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;
- 21 автомобіль для охорони кордону;
- радіостанції для танків Leopard;
- 99 терміналів супутникового звʼязку;
- комплект запчастин до БпЛА Vector;
- 20 тис. захисних окулярів;
- 239 криптофонів;
- 32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;
- 1 202 інфузійних насосів.
Як раніше повідомлялось, за дев’ять місяців 2023 року федеральний уряд Німеччини схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 млрд євро.