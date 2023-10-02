Українська авіація завдала 11 ударів по місцях зосередження противника

Впродовж доби українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також знищено зенітно-ракетний комплекс противника. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Крім того, підрозділи ракетних військ вразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та 2 артилерійські засоби противника.

Нагадаємо, сьогодні українські винищувачі знищили два ворожі БПЛА в районі Дніпропетровської та Запорізбкої областей.