Кулеба: морський коридор для експорту українського зерна можливий без РФ

Сьогодні на зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу говорили про експорт українського збіжжя на світові ринки. У цьому зв’язку говорили про відносини з країнами Азії, Африки, Південної Америки.

Про це заявив журналістам голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Наш сигнал дуже чіткий: морський коридор, яким можна експортувати українське зерно до світу без залучення Росії є реальністю. Ми вже це продемонстрували", – наголосив міністр.

За його словами, якщо зараз Євросоюз і Україна додатково обʼєднають зусилля для гарантування його безпеки, то цей коридор може працювати на повну потужність.

"Спільно з європейцями ми повинні шукати рішення, які позбавлять Росію можливості шантажувати світ голодом або цінами на зерно. Ми цілком можемо поратися без них, як це було до початку повномасштабного вторгнення", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. Таке засідання вперше відбувається за межами блоку.

До слова, 26 вересня вантажне судно вийшло з українського чорноморського порту після завантаження. 22 вересня судно з українською пшеницею вийшло з порту “Чорноморськ” по тимчасовому коридору, встановленим українськими військовими. До цього встановленим коридором пройшло судно Resilient Africa з 3 тис. тонн пшениці для Азії.