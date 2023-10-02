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Російські війська атакували склад із матеріалами ДТЕК на Дніпропетровщині

Внаслідок обстрілу російськими окупантами пошкоджено слад з матеріалами ДТЕК.

Російські війська атакували склад із матеріалами ДТЕК на Дніпропетровщині
Фото: Пресслужба ДТЕК

Сьогодні російські війська завдали удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області. Про це повідомили у пресслужбі компанії. 

Внаслідок удару було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання", - йдеться в повідомленні.

Наразі в компанії оцінюють збитки. Також енергетики планують, як перекрити потребу у знищених матеріалах.

Внаслідок ранкового обстрілу Куп'янська пошкоджено багатоповерхівки, а також поранена жінка. Також, сьогодні близько 11:00 російські військові завдали масованого артилерійського обстрілу по селу Гур’їв Козачок Богодухівського району Харківської області.

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