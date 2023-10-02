Ворог атакував Нікополь важкою артилерією

Сьогодні вдень ворог двічі атакував Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Зранку та вдень російська армія накривала артилерійським вогнем Нікополь. У місті пошкоджені 12 приватних будинків, гімназія і 6 господарських споруд. Ще одна – повністю зруйнована. Побиті сонячні панелі та авто. Дісталося й Великомихайлівській громаді, що у Синельниківському районі. По ній теж били з важкої артилерії. Наслідки нині з’ясовують рятувальники. Люди цілі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні надвечір у Дніпропетровській області було збито ворожий дрон.