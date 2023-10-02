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Єрмак обговорив із радником Байдена нагальні потреби сил оборони України

Також Єрмак розповів про російські атаки іранськими безпілотниками на українську інфраструктуру.

Єрмак обговорив із радником Байдена нагальні потреби сил оборони України
Фото: Сайт президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Співрозмовники обговорили нагальні потреби сил оборони України.

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Також Андрій Єрмак розповів про події на фронті та про нещодавні російські атаки іранськими безпілотниками на українську інфраструктуру.

Сторони також підбили підсумки нещодавнього візиту президента Зеленського до США, зокрема обговорили спільне виробництво озброєнь.

Єрмак розповів Саллівану про підсумки першого Міжнародного форуму оборонних індустрій, який минулого тижня відбувся в Києві.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем.

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