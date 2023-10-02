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Окупанти обстріляли Донеччину: постраждали четверо людей

Під ворожий обстріл потрапили населені пункти у Покровському та Волноваському районах.

Окупанти обстріляли Донеччину: постраждали четверо людей

Російські окупанти з артилерії поранили 4 цивільних на Донеччині, розпочато досудові розслідування. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Сьогодні близько 7 ранку армія рф атакувала сільськогосподарське підприємство у с. Новоукраїнка Вуглегірської ТГ, внаслідок чого зазнали осколкових поранень двоє робітників 36 та 55 років, які перебували на вулиці. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Об 11:10 війська агресора обстріляли с. Єлизаветівка Покровського району, де зазнала поранень 83-річна місцева жителька, а о 14:55 окупанти завдали удару по с. Трудовому. Від влучання снарядів отримав тілесні ушкодження чоловік 53 років, якого ушпиталили з масивною кровотечею.

Нагадаємо, росіяни завдали 22 удари по цивільному населенню Донеччини. Внаслідок збройної агресії РФ загинули двоє людей, п’ятеро отримали поранення.

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