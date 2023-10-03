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У Дніпрі та Павлограді внаслідок падіння уламків збитих дронів є влучання у підприємства

Спалахнули пожежі, є руйнування.

У Дніпрі та Павлограді внаслідок падіння уламків збитих дронів є влучання у підприємства
Фото: Сергій Лисак

Уночі сили ППО знищили у небі над Дніпропетровською областю 13 ворожих безпілотників. Падіння уламків збитих дронів спричинили пожежі та руйнування.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники загасили. Уламки від збиття БпЛА також впали на територію промислового підприємства в Павлограді. Спалахнула пожежа, є руйнування виробничих об'єктів.

Фото: Сергій Лисак

Ворог продовжує обстрілювати Нікопольський район. Уночі окупанти били з важкої артилерії по Мирівській громаді. Пошкоджені 2 приватних будинки та господарська споруда.

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Нагадаємо, зранку на вдень 1 жовтня ворог обстрілював Нікополь та Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. Росіяни застосували важку артилерію та безпілотник. Унаслідок ворожих обстрілів знищений дачний будинок. Пошкоджені приватні оселі, господарська споруда, лінія електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих.

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