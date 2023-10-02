Директорка Музею Голодомору Леся Гасиджак подала до суду позов про захист гідності та ділової репутації.

Про це повідомила директорка Музею Голодомору Леся Гасиджак.

Також Гасиджак вимагає визнати інформацію дискримінаційною та недостовірною та відшкодувати шкоду.

Відповідачем у позові, який вже надійшов до Голосіївського райсуду Києва,виступає Клим Братківський.

“Цей позов - це не тільки відстоювання моєї честі, а й підтримка іншим жінкам і чітка позиція: змовчати – це розв'язати руки новим хейтерам”, - наголосила Гасиджак.

Раніше юрист Клим Братківський (захищав підсанкційного нардепа Олекандра Дубінського та критикував рішення РНБО про заборону каналів Медведчука) написав, що Леся Гасиджак не може очолювати музей Голодомору, бо нібито має невідповідну зовнішність. Деякі коментатори підтримали таку думку. Однак більшість користувачів засудили лукізм та висловилися про неприпустимість такого ставлення. Наразі його поста з критикою Гасиджак немає, проте залишилися скріншоти.

На скандальну ситуацію відреагував Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець.

“Вважаю абсолютно неприпустимими та недоречними недавні випадки цькування виконувачки обов’язків директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак. Професійні якості та здібності повинні бути єдиними критеріями для оцінки її здатності до керівництва та виконання обов'язків на посаді. Ніхто не має права ставитися до когось з презирством чи недовірою через такі поверхневі риси, як зовнішність”, – написав Лубінець.

Також МКІП засудило дискримінацію Лесі Гасиджак. Мінкультури закликало неухильно дотримуватися правових та моральних норм людських відносин.