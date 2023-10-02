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​Росіяни за добу випустили майже 400 снарядів по Херсонщині, є жертва і поранені

У місті Херсон окупанти влучили у будівлю храму.

​Росіяни за добу випустили майже 400 снарядів по Херсонщині, є жертва і поранені
Херсон, влучання
Фото: УПЦ

Російські окупаційні війська за добу випустили майже 400 снарядів по області. В результаті є жертва і поранені, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів. 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення, 2 з них - діти", - написав він.

Очільник ОВА зазначив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; територія заводу і тракторної бригади в Херсонському районі; магазин, будівля навчального та медичного закладів, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі.

Сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв центр Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували пожежники. Інформація про руйнування встановлюється.

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Також унаслідок російських обстрілів постраждали кафедральний собор і єпархіальне управління Херсонської єпархії, повідомила пресслужба Української православної церкви.

Фото: УПЦ

"У ніч з 1 на 2 жовтня 2023 року під час російських обстрілів Херсона вкотре постраждали Свято-Духівський кафедральний собор та єпархіальне управління Херсонської єпархії", - йдеться в повідомленні.

Снаряд влучив у підвальне приміщення єпархіального управління, а також на територію собору, внаслідок чого було пошкоджено центральний вхід, фасад, ризницю та підсобні приміщення, вибито шибки у вікнах. Постраждалих не було.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 1 жовтня, Росія скинула на Херсонську область 10 авіабомб.

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