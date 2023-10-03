Уранці росіяни обстріляли село на Херсонщині, є поранений

Сьогодні близько 8:00 окупанти обстріляли село Зміївка Бериславського району Херсонської області. Є влучання у житловий будинок, поранена людина.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Уночі зафіксували три "прильоти" по селу Інгулець Дар’ївської громади. Унаслідок обстрілів знищені адміністративна будівля та бібліотека, пошкоджена церква, пошта та адміністративне підприємство.

У селищі Велетенське через влучання сталася пожежа на прибудинковій території.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 2 жовтня, росіяни здійснили 80 обстрілів Херсонської області. Ворог випустив 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та безпілотників. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 – дістали поранення.