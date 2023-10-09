ЗСУ знищили ще 350 російських окупантів, - Генштаб

Загалом Росія вже втратила в Україні 282 630 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 282 630 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 282630 (+350) осіб

танків - 4823 (+2)

бойових броньованих машин - 9126 (+3)

артилерійських систем - 6706 (+1)

РСЗВ - 808 (+0)

засоби ППО - 543 (+1)

літаків - 315 (+0)

гелікоптерів - 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5190 (+0)

крилаті ракети - 1530 (+0)

кораблі / катери - 20 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 9113 (+2)

спеціальна техніка - 959 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, 2 радіолокаційні станції, 2 райони зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів противника.