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В Криму зростають антиросійські настрої,- Центр національного спротиву

Через це голова окупаційної адміністрації Криму Аксьонов мав неприємну розмову з кремлівськими кураторами. 

В Криму зростають антиросійські настрої,- Центр національного спротиву
Фото: соцмережі

Згідно з результатами останніх соцдосліджень, які замовляла адміністрація Путіна, у тимчасово окупованому Криму різко зростають антиросійські настрої.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Через це голова окупаційної адміністрації Криму Аксьонов мав неприємну розмову з кремлівськими кураторами. 

Сам гауляйтер надав “аналітичну” доповідь в Кремль, щоб виправдатись. 

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Він вважає ключовою проблемою економічну, зокрема вплив західних санкцій. Це призвело до зростання цін в аптеках та на товари першої необхідності.

“Та фактично, ключовою проблемою є переорієнтування ресурсів півострова на забезпечення військових потреб ЗС РФ. Наприклад, дефіцит окремих найменувань ліків пов’язаний з тим, що в першу чергу медичне забезпечення надається пораненим росіянам у шпиталях”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, через мобілізацію чоловічого населення на півострові фіксується суттєвий дефіцит робочої сили.  Зокрема, у сільськогосподарському секторі дефіцит робочої сили складає 77%.

Сергій Аксьонов покладає відповідальність за зростання цін на паливо, а відповідно й ціни на товари першої необхідності, на так званого міністра енергетики та палива Криму Ігоря Коріня, який днями подав у відставку. 

Нагадаємо, “Верховний суд Криму” виніс вирок журналісту, письменнику та активісту, керівнику ГО “Каховський плацдарм” Сергію Цигіпі. Окупанти визнали Цигіпу винним у шпигунстві. Йому призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з відбуванням терміну у виправній колонії суворого режиму.

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