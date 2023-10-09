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Росія зацікавлена в розпалюванні війни на Близькому Сході, щоб послабити світову єдність, - Зеленський

Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій.

Росія зацікавлена в розпалюванні війни на Близькому Сході, щоб послабити світову єдність, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні відбулась нарада за участі керівників розвідки, ГУР та зовнішньої розвідки, дипломатів щодо ситуації в Ізраїлі та навколо нього та щодо загальної ситуації на Близькому Сході. Це має принципове значення не лише для України, а для всієї Європи.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“За наявною інформацією – дуже чіткою – Росія зацікавлена в розпалюванні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та суперечностей і цим допомогло Росії знищувати свободу у Європі. Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються. Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль. І все це – значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій”, - зауважив Зеленський.

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Він наголосив, що Україна знає, як цій загрозі протидіяти, і готує відповідні кроки. А головне, захищає необхідність максимальної єдності світу.

“Сьогодні звернувся до учасників Парламентської асамблеї НАТО. Передусім про єдність. Про те, що кожній державі у світі зараз треба обрати, як вона захищатиме міжнародне право. Захищатиме! А не залишатиметься осторонь, коли терор намагається взяти гору, і коли на наших очах може зламатись ще один регіон світу”, - підкреслив президент України.

Сьогодні президент провів наради зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, з віцепремʼєр-міністром Федоровим, міністром освіти і науки Лісовим та командою Міністерства. 

Також Верховний головнокомандувач провів заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Замість Ігоря Танцюри командувачем призначено Анатолія Баргилевича. Головне завдання – розвиток Сил територіальної оборони не має зупинятися.

Як раніше повідомлялось, президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту разом боротися з терористичними державами та організаціями та пов'язав тактику ХАМАС проти Ізраїлю із російською тактикою проти українців. Під час виступу на парламентській асамблеї НАТО в Копенгагені Зеленський сказав, що ізраїльські журналісти в Україні були свідками звірств ворога та масових поховань, як у Бучі, а зараз те саме відбувається в їхній рідній країні.

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