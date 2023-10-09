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Окупанти планують побудувати нову гілку залізниці до Криму у "глибокому тилу", - Федоров

Кримський міст виявився ненадійним.

Окупанти планують побудувати нову гілку залізниці до Криму у "глибокому тилу", - Федоров
Фото: змі окупантів

Російські окупанти готуються до втрати своїх логістичних шляхів, тому вирішили побудувати нову залізничну гілку, яка сполучатиме Росію з Кримом. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. 

"На росії анонсували будівництво нової гілки залізниці у "глибокому тилу". Вона має намір об’єднати рф-ію та Крим через великі міста поблизу узбережжя Азовського моря: Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь", – пише Федоров.

Також, мер Мелітополя додав, що "Кримський міст виявився ненадійним і постійно втомлюється. Поточна залізниця, яка проходить поблизу Токмака – під ризиком ліквідації".

"Традиційно для «надійного» перекидання важкого озброєння та особового складу окупанти прикриваються мирними мешканцями", – додав він.

Раніше радник мера Маріуполя Андрющенко повідомляв, що окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між захопленими Маріуполем, Волновахою та Донецьком.

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