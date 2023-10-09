Закарпатський прикордонник виявився агентом Кремля. ДБР оголосило підозру зраднику

Працівники ДБР спільно із СБУ та Держприкордонслужбою заочно повідомили про підозру правоохоронцю, який служив на Закарпатті у лавах прикордонників та виявився агентом російських спецслужб, – повідомляє ДБР.

Уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська. У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону. Попередньо, доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав.

Як повідомляє "УП", мова йде про Руслана Сирового.

За оперативними даними, нещодавно він у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною. І вже за декілька днів в одному з російських пабліків з’явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб рф і зараз перебуває у москві.

Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю зі зрадником.

Сировому повідомлено про підозру у дезертирстві. Також готується повідомлення про підозру у державній зраді.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення. Наразі перевіряються контакти зрадника та його можливості щодо передачі таємних даних.

В Одесі російський агент прикидався рятувальником, щоб коригувати ворожі удари по місту. Чоловік прибував на місця "прильотів" нібито для розбору завалів, а насправді - фіксував наслідки ворожих атак та "звітував" про це воєнній розвідці Росії.