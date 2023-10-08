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Майже п'ята частина російських шпигунів у Європі перебуває у Швейцарії

Розвідувальні служби підрахували, що мова йде про близько 80 осіб.

Майже п'ята частина російських шпигунів у Європі перебуває у Швейцарії
Фото: EPA

У Швейцарії перебуває близько 80 російських шпигунів. Це майже 20% від загальної кількості агентів РФ у Європі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Neue Zürcher Zeitung.

Видання отримало ці дані від Федеральної розвідувальної служби Швейцарії.

Якщо інші європейські держави намагаються протидіяти російській розвідці і висилають співробітників посольств Росії, то Швейцарія цього не робить через нейтралітет.

Минулого місяця члени швейцарської розвідки повідомили парламентарям, що в країні перебуває близько 80 російських шпигунів.

Уряд Швейцарії не застосовує санкцій уу вигляді висилання дипломатів, зазначив представник швейцарського Департаменту закордонних справ. Таким чином зберігають канали зв'язку з РФ.

"Коли Швейцарія висилає дипломатів, вона робить це з міркувань внутрішньої безпеки, і про ці випадки не повідомляється публічно", – сказав представник департаменту.

Проблема шпигунства з боку Росії стала гострою темою для дебатів між швейцарськими політиками. Вони вважають, що це є загрозою для безпеки країни.

"Ці іноземні агенти становлять загрозу для внутрішньої і зовнішньої безпеки Швейцарії", – заявив член Національних зборів Швейцарії (нижньої палати парламенту) Фабіан Моліна.

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Нагадаємо, влада Німеччини збирається реформувати свою розвідку через діяльність російських шпигунів. Влітку Федеральна прокуратура заарештувала співробітника Бундесверу, якого підозрюють в шпигунстві на користь РФ.

У Великобританії судитимуть п'ятьох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Нещодавно стало відомо, що новопризначений посол Росії у Ватикані Іван Солтановський - офіцер розвідки, який раніше був заступником посла РФ при НАТО.

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