Напад ХАМАС є найбільшою невдачею розвідки Ізраїлю за 50 років, — Bloomberg

Дим після обстрілу Палестинської вежі в місті Газа, 7 жовтня 2023 року.

Несподіване вторгнення ХАМАС в Ізраїль вважатиметься одним з найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року. Про це пише Bloomberg.

Як зазначає видання, атака включала десятки проникнень суходолом і морем, а також ракетні обстріли. Журналісти називають тактику бойовиків "складним нападом, що потребує такого роду планування та координації, які повинні враховувати спецслужби".

Попри те, що ізраїльські офіційні особи місяцями заявляли про підготовку палестинськими бойовиками нападу, Bloomberg вважає, що прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу застали зненацька.

Ізраїль та його союзник США, які у 2022 році виділили Ізраїлю 3,3 мільярда доларів на оборонні витрати, вивчають, хто несе найбільшу відповідальність за нездатність передбачити напад.

"Мене шокує те, що вони змогли зробити це поза увагою Ізраїлю чи США. Невдала підготовка. Відсутність військ уздовж кордону, руйнація паркану вздовж кордону, за який вони заплатили мільйони шекелів", — сказав Мартін Індік, колишній посол США в Ізраїлі та науковий співробітник Ради з міжнародних відносин.

Bloomberg нагадав, що вторгнення ХАМАС сталося рівно через 50 років після того, як Ізраїль не зміг запобігти несподіваному нападу Єгипту та Сирії (війна Судного дня).

В Ізраїлі ж поки заявляють, що ще рано говорити про те, що пішло не так, а будь-які порівняння відкидають.

Видання підкреслює, що ізраїльські служби безпеки виділяють значні ресурси для спостереження за палестинцями, включаючи ХАМАС, за допомогою мереж інформаторів, а також технологій спостереження.

Нагадаємо, внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль пострастрали 1864 особи. Вранці Ізраїль було обстріляно з території Лівану. Угрупування "Хезбола" взяло на себе відповідальність за обстріл. У свою чергу ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.