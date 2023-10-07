Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн
Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Ізраїль заявив про початок спецоперації "Залізні мечі"
Ізраїль заявив про початок спецоперації "Залізні мечі"
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
ГоловнаСвіт

Жителі Гази, тікайте негайно, - Нетаньяху під час звернення до нації

“Ми помстимося за цей чорний день”. 

Жителі Гази, тікайте негайно, - Нетаньяху під час звернення до нації
Біньямін Нетаньяху
Фото: скриншот відео

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час звернення до нації заявив, що Ізраїль помститься за цей чорний день.

“Те, що сталося сьогодні, не залишиться непоміченим в Ізраїлі, і я подбаю про те, щоб це не повторилося. ЦАХАЛ негайно застосує всі свої сили, щоб знищити можливості ХАМАСу. Ми помстимося за цей чорний день.Ми перетворимо всі місця в цьому злому місці, де ховається ХАМАС, на руїни. Жителі Гази, тікайте негайно”, - сказав Нетаньяху.

Звертаючись до жителів Гази, він зазначив, що вони несуть відповідальність за безпеку викрадених. Нетаньяху наголосив, що Ізраїль відповість кожному, хто завдасть викраденим шкоди.

“Ця війна займе час і буде важкою. Обіцяю, що з Божою допомогою та нашими спільними силами ми переможемо”, - сказав прем’єр Ізраїлю. 

Тим часом глава Міноборони Йоав Галант оголосив особливий стан на всій території Ізраїлю. Раніше Галлант заявив про «особливу ситуацію» в радіусі 80 кілометрів від сектора Гази.

Також Галант заявив, що ХАМАС скоро зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить високу ціну. Він пообіцяв змінити обличчя реальності в Газі на 50 років вперед.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies