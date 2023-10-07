Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час звернення до нації заявив, що Ізраїль помститься за цей чорний день.

“Те, що сталося сьогодні, не залишиться непоміченим в Ізраїлі, і я подбаю про те, щоб це не повторилося. ЦАХАЛ негайно застосує всі свої сили, щоб знищити можливості ХАМАСу. Ми помстимося за цей чорний день.Ми перетворимо всі місця в цьому злому місці, де ховається ХАМАС, на руїни. Жителі Гази, тікайте негайно”, - сказав Нетаньяху.

Звертаючись до жителів Гази, він зазначив, що вони несуть відповідальність за безпеку викрадених. Нетаньяху наголосив, що Ізраїль відповість кожному, хто завдасть викраденим шкоди.

רה"מ נתניהו: "המלחמה תיקח זמן, ימים קשים לפנינו. נפעל בכל המקומות שחמאס נערך בהם, ננקום בהם עד חורמה על היום השחור שעוללו לישראל. נבוא חשבון עם כל מי שייגע בשערה מהחטופים"#חדשותהערב pic.twitter.com/Ttz5CtbZM1 — כאן חדשות (@kann_news) October 7, 2023

“Ця війна займе час і буде важкою. Обіцяю, що з Божою допомогою та нашими спільними силами ми переможемо”, - сказав прем’єр Ізраїлю.

Тим часом глава Міноборони Йоав Галант оголосив особливий стан на всій території Ізраїлю. Раніше Галлант заявив про «особливу ситуацію» в радіусі 80 кілометрів від сектора Гази.

Також Галант заявив, що ХАМАС скоро зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить високу ціну. Він пообіцяв змінити обличчя реальності в Газі на 50 років вперед.