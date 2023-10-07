​Ізраїль збирає чотири дивізії військових для сухопутної операції в районі Сектору Газа

Наразі там вже перебуває 31 батальйон регулярних сил.

Ізраїль збирає чотири дивізії військових задля початку сухопутної операції в районі Сектору Газа.

Про це повідомили джерела LB.ua у Міноборони Ізраїлю.

Наразі там вже перебуває 31 батальйон регулярних сил. Кілька годин тому Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) стала перекидати військовослужбовців на кордон для подальшої контртерористичної операції.

Нагадаємо, що Бразилія, яка зараз головує в Раді безпеки ООН, скликатиме екстрене засідання чрез події в Ізраїлі.

Як повідомлялося, внаслідок масштабної атаки ХАМАС по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 - постраждали.

ЄС, США, Україна та низка інших держав засудили атаки по Ізраїлю. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США забезпечать Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення.