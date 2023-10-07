США готують новий пакет допомоги Україні на $200 млн

Адміністрація президента США Джозефа Байдена готує новий пакет озброєння для України, який планує оголосити наступного тижня, – повідомляє Reuters.

В адміністрації Байдена зазначили, що склад наступного пакета допомоги зброєю поки що перебуває на стадії розроблення буде оприлюднений у середу на 16-му засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі.

"Очікується, що сума допомоги становитиме близько $200 млн і може містити боєприпаси та наземну техніку, аналогічні тим, що були в останніх пакетах допомоги", – зазначається в повідомленні.

Байден просить Конгрес схвалити виділення ще $24 млрд на Україну, які, як сподівалися прихильники допомоги українській стороні - як республіканці, так і демократи - можуть стати законом у рамках законопроєкту про витрати.

Зазначається, що Міністерство оборони США продовжує витрачати кошти, виявлені внаслідок багатомільярдної бухгалтерської помилки. Ці кошти дали змогу адміністрації Байдена спрямувати Києву зброю, матеріали та боєприпаси, незважаючи на те, що нову допомогу Україні виключили з тимчасового законопроєкту про видатки, ухваленого Палатою представників минулими вихідними для запобігання зупинення роботи уряду. Однак Пентагон усе ще має у своєму розпорядженні приблизно $5,4 млрд у рамках наданих Конгресом президентських повноважень на скорочення озброєнь (PDA), після того, як у червні Пентагон виявив, що через бухгалтерську помилку вартість зброї, поставленої в Україну, було завищено на $6,2 млрд.

Нагадаємо, координатор ради нацбезпеки Білого дому заявив, що ухвалення Конгресом нового масштабного пакета допомоги Україні необхідно вже зараз, хоча наразі США мають фінансування для забезпечення безперервності військової підтримки України впродовж певного часу.