Ізраїль заявив про початок спецоперації "Залізні мечі"

Після атаки ХАМАСУ в Ізраїлі оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

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Міністр оборони Йоав Галлант заявив, що ХАМАС оголосив війну Ізраїлю. За його словами, терористичне угруповання зробило серйозну помилку, розпочавши раптову атаку на Ізраїль за допомогою ракетних обстрілів і проникнувши в міста на кордоні із сектором Газа, - пише The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю почала мобілізацію десятків тисяч солдатів. Військові оперативно розпочали контртерористичну операцію "Залізні мечі" у відповідь на раптовий напад палестинських терористів на Ізраїль.

Збройні сили Ізраїлю повідомили, що направили спеціальні підрозділи разом зі старшими командирами на південь країни. Територія операції буде розділена на центри, кожен з яких очолюватиме командир.

"У міру необхідності ми будемо набирати десятки тисяч резервістів", – повідомили у збройних силах.