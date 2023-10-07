Ізраїль заявив про початок спецоперації "Залізні мечі"

Міністр оборони Йоав Галлант заявив, що ХАМАС оголосив війну Ізраїлю. За його словами, терористичне угруповання зробило серйозну помилку, розпочавши раптову атаку на Ізраїль за допомогою ракетних обстрілів і проникнувши в міста на кордоні із сектором Газа, - пише The Times of Israel.
Армія оборони Ізраїлю почала мобілізацію десятків тисяч солдатів. Військові оперативно розпочали контртерористичну операцію "Залізні мечі" у відповідь на раптовий напад палестинських терористів на Ізраїль.
Збройні сили Ізраїлю повідомили, що направили спеціальні підрозділи разом зі старшими командирами на південь країни. Територія операції буде розділена на центри, кожен з яких очолюватиме командир.
"У міру необхідності ми будемо набирати десятки тисяч резервістів", – повідомили у збройних силах.
Нагадаємо, у суботу вранці ХАМАС оголосив, що "готовий до війни" та атакував Ізраїль тисячами ракет. Мохаммад Дейф, старший військовий командир ХАМАС, оголосив про початок військової операції "Шторм Аль-Акса".