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Ексголову Рахункової палати Пацкана визнали винним у незаконній компенсації за житло, але звільнили від покарання

Початкова кваліфікація справа передбачала 10-річні строки давності, але суд, ймовірно, змінив її.

Ексголову Рахункової палати Пацкана визнали винним у незаконній компенсації за житло, але звільнили від покарання
Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього голову Рахункової палати Валерія Пацкана винним у незаконному одержанні компенсації на житло, але звільнив від покарання.

Йому призначили два роки обмеження волі та штраф у 10 200 грн із забороною займати певні посдаи. Однак суд звільнив його від покарання через завершення строків давності, повідомив Центр протидії корупції.

Пацкан повинен відшкодувати 127 400 грн отриманої компенсації на проживання та сплатити 7850 грн за проведення експертиз. Суд також залишив в силі заставу у 49 620 грн.

Рішення ухвалили судді ВАКС Сергій Мойсак, Ольга Саландяк та Оксана Олійник.

"Прокурор САП Віталій Корзун просив суд призначити 4 роки позбавлення волі із забороною права обіймати певні посади на строк 3 роки (після відбуття покарання) і штрафом у 17 тисяч грн. В обвинувачені йшлося про ч.2 ст.364, строк давності за який становить 10 років", – зазначили в ЦПК.

Там припустили, що суд змінив кваліфікацію на ч.1 ст.364, що є нетяжким злочином. Про мотиви суду стане відомо із повного тексту рішення.

У обвинувачення і захисту є 30 днів на оскарження вироку до Апеляційної палати ВАКС.

Пацкан очолював Рахункову палату з 2018 по 2023. У листопаді 2022 Пацкан отримав підозру в справі щодо подій 2017-2018 років. За даними слідства, у вересні 2017 року Пацкан подав до Апарату Верховної Ради заяву про компенсацію за житло, хоча на той час уже нібито мав у власності квартиру в новобудові в Печерському районі Києва. В результаті за понад шість місяців він незаконно одержав 117,65 тис. грн. Сам Пацкан назвав підозру необґрунтованою і що вона може бути повʼязана з запланованим аудитом НАБУ. 

1 грудня Рада провалила ухвалення постанови про звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати. Як повідомив LB.ua один з депутатів ВР, “не змогли зібрати необхідну кількість голосів через відкликання заяви Пацканом. Мовляв, тоді це не за регламентом”. 

У квітні 2023 Пацкану оголосили про недовіру, що спричинило його звільнення. 

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