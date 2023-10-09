Росіяни обстріляли Херсон: є влучання в бібліотеку, поранений чоловік

Сьогодні зранку росіяни обстріляли Херсон з окупованого лівого берега. Внаслідок атаки поранення дістав чоловік.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Близько 10.30 російська армія з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по прибережному району Херсона. Внаслідок цього легкі поранення отримав чоловік 1968 року народження. Йому надається медична допомога", – йдеться у повідомленні.

В Херсонській ОВА уточнили, що окупанти влучили в одну з бібліотек міста.

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни 53 рази обстрілювали Херсонську область, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації, БпЛА. Через російську агресію одна людина загинула, ще 18 – дістали поранення, з них двоє дітей.