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ВАКС закрив справу "Роттердам+" у зв'язку із закінченням строку розслідування

Прокурор САП не погоджується з таким рішенням та оскаржить його.

ВАКС закрив справу "Роттердам+" у зв'язку із закінченням строку розслідування
Фото: Lb.ua

Вищий антикорупційний суд закрив справу "Роттердам+".

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"9 жовтня 2023 року під час підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС ухвалила рішення про закриття справи «Роттердам+» з підстав п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу, після повідомлення особі про підозру. Указане рішення ухвалено з окремою думкою одного з суддів колегії", - йдеться в повідомленні.

Прокурор САП не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

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Нагадаємо, 3 жовтня під час підготовчого розгляду у справі "Роттердам+" колегія суддів ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та наклала арешт на майно обвинувачених у справі.

У березні прокурори САП за результатами розслідування НАБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо шістьох осіб, причетних до запровадження так званої формули "Роттердам+".

За оцінкою слідства запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016-2017 років 19,357 млрд гривень збитків споживачам електроенергії. Прокурором також заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі на суму 19,357 млрд гривень.

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