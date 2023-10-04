Правоохоронці завершили розслідування справи ексголови Верховного суду Князєва щодо можливого отримання хабаря

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про заверешення слідства у справі ексголови Верховного суду Всеволода Князєва.

“3 жовтня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою Голови Верховного Суду в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі — ГЗК) у чотирьох компаній (далі – колишні акціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн дол. США – суддям Верховного Суду, решта – як «оплата» посередницьких послуг).

Врешті-решт, Верховний Суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн дол. США.

15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тис. дол. США Голову ВС і адвоката було викрито «на гарячому». 16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили Голові Верховного Суду та адвокату про підозру.

Як повідомляло ZN.UA, ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС.

Спершу слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді - до 55 млн грн.

Нагадаємо, в кінці вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у СІЗО. При цьому Апеляція ВАКС знову зменшила розмір застави - до 45 млн грн.