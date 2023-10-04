Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, – речник Генштабу

Сили оборони України відбили всі атаки ворога в районі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Авдіївському напрямку в районі Первомайського Донецької області. Також ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти наступальних дій не вели. Про це речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук повідомив у ефірі телемарафону.

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Мають часткових успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку противник наступальних дій не вів. На Лиманському Сили оборони відбили 10 атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. На Бахмутському противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області", – розповів він.

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки.

Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення, ворог завдав п'ять ракетних і 108 авіадуарів, здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Сенькове, Синьківка Харківської області, Новоселівське Луганської області, Нове, Колодязі, Іванівка, Ямполівка, Ставки, Веселе, Спірне, Васюківка, Богданівка, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Катеринівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Шахтарське Донецької області, Новодарівка, Роботине, Старомайорське Запорізької області, Миколаївка, Антонівка, Ольгівка Херсонської області.