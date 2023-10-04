На Харківщині запрацювала нова цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації, – Синєгубов

На Харківщині запрацювала нова цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації при БО «Координаційному гуманітарному центрі».

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91. Дзвінки безкоштовні. Наразі «гарячу лінію» обслуговують 5 операторів та 2 координатори, які розподіляють заявки”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що впродовж найближчого часу кількість операторів планується збільшити вдвічі, а охоплення «гарячої лінії» розширити по території всіх прифронтових областей України.

Нагадаємо, cьогодні близько опівночі російські окупаційні війська завдали удару керованою авіабомбою по селищу Борова Ізюмського району Харківської області. Пошкоджено дитсадок, школу, центр зайнятості, інкубатор та спиртзавод. Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації вона не потребувала.