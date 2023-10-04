Служба безпеки України заявила про затримання трьох осіб у Харкові та на Житомирщині за підозрою у роботі на ворога.

“Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яка діяла у Харківській та Житомирській областях. У результаті спецоперації затримано трьох агентів російської воєнної розвідки, серед яких – громадянин рф”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вказівкою окупантів їхні поплічники збирали інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території обох регіонів. Також вони приховано відслідковували дані про повітряні атаки РФ на місцеві об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляли до ГРУ «звіти» про можливі «прильоти».

За даними СБУ, усю інформацію агенти передавали резиденту (старшому) ворожої групи, який перебував у Бєлгороді. Ним виявився негласний позаштатний представник 74-го розвідувального центру російського ГРУ. Отримані дані він переправляв своєму «куратору» – кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ.

СБУ зазначає, що розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та здійснення прицільних ударів по українських об’єктах.

Контррозвідники СБУ встановили місця перебування російських агентів і затримали їх у власних помешканнях.

За даними слідства, затримані ˗ місцеві жителі, яких російська воєнна розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. У поле зору спецслужби РФ вони потрапили під час неодноразових виїздів на територію Росії, де їх і завербували. Після 24 лютого 2022 року російська розвідка «активувала» своїх агентів і перейшла з ними на регулярні «сеанси» зв’язку через месенджер.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі вони під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше контррозвідка СБУ викрила ще трьох учасників цієї агентурної мережі.

Нагадаємо, СБУ заявила про нейтралізацію на Миколаївщині однієї із найбільших агентурних мереж РФ за час війни. Затримано 13 інформаторів. "Зв’язковим" виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв ("Лохматий").