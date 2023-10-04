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​Російські судна не запливають далі мису Тарханкут. Перевагу в Чорному морі ворог намагається показати авіацією, – Гуменюк

За минулу добу ворог керованими авіабомбами двічі атакував напрямок острова Зміїний.

​Російські судна не запливають далі мису Тарханкут. Перевагу в Чорному морі ворог намагається показати авіацією, – Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Наразі кораблі та катери Сорноморського флоту Росії фактично не курсують в напрямку територіального моря України.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Зараз кораблі та катери чорноморського флоту РФ фактично не курсують в напрямку територіального моря України. Час від часу з'являються біля узбережжя Криму, але ближче, ніж за мис Тарханкут, вони не наважуються виходити", – сказала Гуменюк.

Перевагу в Чорному морі ворог намагається демонструвати тактичною авіацією. Так, за минулу добу керованими авіабомбами росіяни двічі атакували напрямок острова Зміїний.

"Останніми днями ми спостерігаємо, що це стало традицією. Вони до трьох авіабомб спрямовують у напрямку острова Зміїний для того, щоб продемонструвати, що вони нібито панують щодо цивільного судноплавства і намагаються диктувати свої умови", – зазначила Гуменюк.

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Вона зауважила, що лінія фронту давно вже у морському сенсі відкинута на щонайменше 100 морских миль від контрольованого Україною берега.

Гуменюк нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення ворожі кораблі заходили навіть у територіальне море України і наближалися до узбережжя Одещини - на відстань артилерійських обстрілів.

“Після поразки Москви вони були відкинуті на 100 морських миль – це 180-200 кілометрів. І з того часу вже не наближались на відстань артилерійського обстрілу, тільки проводили підступні ракетні удари з пускових рубежів, які теж розташовані в напрямку східного узбережжя Криму”, – додала речниця.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, росіяни підвищили роль авіації в операціях Чорноморського флоту. Наразі ключовим російським активом у цих операціях є літаки-амфібії Бе-12, які вилітають із баз в окупованому Криму. Бойові літаки Су-24 виконують ударні операції на морі, включно зі щонайменше одним нещодавнім повітряним ударом по острову Зміїний.

Останніми тижнями російський Чорноморський флот РФ зазнав серії серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по його штабу 20 і 22 вересня 2023 року. Ці атаки були більш руйнівними та скоординованішими, ніж досі під час війни.

22 вересня ЗСУ завдали удару по штабу ЧФ РФ у Севастополі. За інформацією Sky News, Україна використовувала для атаки британські ракети Storm Shadow.  Пізніше стало відомо, що штаб уразили під час проведення наради керівного складу. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомлялося про десятки загиблих та поранених окупантів.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що знищення Чорноморського флоту змусить Росію прискорити вихід із війни.

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