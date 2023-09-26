Після ураження штабу Чорноморський флот зможе гірше захищати свої активи в порту, − британське Міноборони

Атаки 20 і 22 вересня були більш руйнівними та скоординованішими, ніж досі під час війни.

Останніми тижнями російський Чорноморський флот зазнав серії серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по його штабу 20 і 22 вересня 2023 року. Ці атаки були більш руйнівними та скоординованішими, ніж досі під час війни.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Фізичні пошкодження ЧФ майже напевно серйозні, але локалізовані. Флот залишається здатним виконувати свої основні воєнні місії, зокрема завдавання ударів крилатими ракетами та патрулювання на місці.

Однак, імовірно, що здатність окупантів продовжувати ширше регіональне патрулювання та здійснювати фактичну блокаду українських портів зменшиться. Також флот зможе гірше захищати свої активи в порту та проводити планове технічне обслуговування.

“У Чорному морі йде динамічний, глибокий ударний бій. Ймовірно, це змусить Росію зайняти реакційну позицію, водночас продемонструвавши, що українська армія може підірвати символічну та стратегічну потужність Кремля з його теплого порту в окупованому Севастополі”, − зазначили британці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 September 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vNi947m6Ps — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 26, 2023

Нагадаємо, 22 вересня Збройні сили завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. За інформацією Sky News, Україна використовувала для атаки британські ракети Storm Shadow. Після ураження штабу загинуло 34 офіцери, серед них − командувач ЧФ РФ.

Спочатку військові подробиць операції не розкрили, однак командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував льотчикам після удару.

Пізніше стало відомо, що штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомлялося про десятки загиблих та поранених окупантів.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що знищення Чорноморського флоту змусить Росію прискорити вихід із війни.