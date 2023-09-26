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​За минулу добу ЗСУ знищили 400 окупантів, 29 ворожих безпілотників та 11 крилатих ракет

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 277 000 військових.

​За минулу добу ЗСУ знищили 400 окупантів, 29 ворожих безпілотників та 11 крилатих ракет
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 277 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 276670 (+400) осіб
  • танків – 4672 (+5)
  • бойових броньованих машин – 8946 (+19)
  • артилерійських систем – 6299 (+39)
  • РСЗВ – 792 (+1)
  • засоби ППО – 533 (+0)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29)
  • крилаті ракети – 1529 (+11)
  • кораблі/катери – 20 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17)
  • спеціальна техніка – 925 (+7).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також семи ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по девʼяти артилерійських засобах, району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.

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