​За минулу добу ЗСУ знищили 400 окупантів, 29 ворожих безпілотників та 11 крилатих ракет

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 277 000 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 277 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 276670 (+400) осіб

танків – 4672 (+5)

бойових броньованих машин – 8946 (+19)

артилерійських систем – 6299 (+39)

РСЗВ – 792 (+1)

засоби ППО – 533 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29)

крилаті ракети – 1529 (+11)

кораблі/катери – 20 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17)

спеціальна техніка – 925 (+7).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також семи ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по девʼяти артилерійських засобах, району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.