​За минулу добу ЗСУ знищили 400 окупантів, 29 ворожих безпілотників та 11 крилатих ракет

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 277 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 276670 (+400) осіб
- танків – 4672 (+5)
- бойових броньованих машин – 8946 (+19)
- артилерійських систем – 6299 (+39)
- РСЗВ – 792 (+1)
- засоби ППО – 533 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29)
- крилаті ракети – 1529 (+11)
- кораблі/катери – 20 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17)
- спеціальна техніка – 925 (+7).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також семи ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по девʼяти артилерійських засобах, району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.