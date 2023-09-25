Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Кримська генотьба
Кримська генотьба
Солідарність із ким?
Солідарність із ким?
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліцейські евакуювали з Херсона та Комишан родини з дітьми

Працівники поліції з волонтерами та представниками місцевої влади на бронетранспорті вивезли родини з обстрілюваних територій.

Поліцейські евакуювали з Херсона та Комишан родини з дітьми
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

На правому березі Херсонської області триває евакуація сімей із дітьми з населених пунктів, які масовано обстрілює російська армія. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зокрема, з-під обстрілів погодилися виїхати жінка з донькою та онуком, які мешкають у Херсоні у мікрорайоні "Корабел". Він чи не найбільше потерпає від російських обстрілів. 

Ця сім’я пережила окупацію та підтоплення, але через посилення ворожих обстрілів родина прийняла рішення виїжджати.

Ще дві родини з трьома дітьми вирішили виїхати з Комишан. Останніми днями росіяни посилили обстріли селища, були "прильоти" у сусідні будинки, тож діти сильно налякалися і батьки прийняли рішення виїжджати.

Працівники поліції з волонтерами та представниками місцевої влади на бронетранспорті вивезли родини з обстрілюваних територій. Згодом евакуйовані вирушили з пунктів збору у більш безпечні регіони держави.

Нагадаємо, раніше на Раді оборони Херсонської області ухвалили рішення щодо обовʼязкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies