Поліцейські евакуювали з Херсона та Комишан родини з дітьми

Працівники поліції з волонтерами та представниками місцевої влади на бронетранспорті вивезли родини з обстрілюваних територій.

На правому березі Херсонської області триває евакуація сімей із дітьми з населених пунктів, які масовано обстрілює російська армія.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зокрема, з-під обстрілів погодилися виїхати жінка з донькою та онуком, які мешкають у Херсоні у мікрорайоні "Корабел". Він чи не найбільше потерпає від російських обстрілів.

Ця сім’я пережила окупацію та підтоплення, але через посилення ворожих обстрілів родина прийняла рішення виїжджати.

Ще дві родини з трьома дітьми вирішили виїхати з Комишан. Останніми днями росіяни посилили обстріли селища, були "прильоти" у сусідні будинки, тож діти сильно налякалися і батьки прийняли рішення виїжджати.

Працівники поліції з волонтерами та представниками місцевої влади на бронетранспорті вивезли родини з обстрілюваних територій. Згодом евакуйовані вирушили з пунктів збору у більш безпечні регіони держави.

Нагадаємо, раніше на Раді оборони Херсонської області ухвалили рішення щодо обовʼязкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог.