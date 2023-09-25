Російські окупаційні війська обстріляли Дніпропетровщину

Попередньо, загиблих і поранених немає.

Сьогодні, 25 вересня, російські окупаційні війська обстріляли Нікопольщину у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Зранку та вдень російська армія тероризувала Марганецьку громаду. Обстріляла її з важкої артилерії. Поцілила двома дронами-камікадзе”, - повідомив Лисак.

Крім того, на Марганецьку громаду росіяни скинули боєприпаси з БпЛА.

Надвечір 25 вересня російська армія вдарила по Нікополю, наслідки атаки встановлюють фахівці.

Попередньо, минулося без жертв і поранених.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Пошкоджені 2 приватні житлові будинки, зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років.