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Росіяни скинули чотири авіабомби на Берислав, двоє загиблих (оновлено)

Попередньо троє людей дістали поранення. 

Росіяни скинули чотири авіабомби на Берислав, двоє загиблих (оновлено)

Сьогодні близько десятої ранку росіяни скинули чотири керовані авіабомби на місто Берислав Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, одна з авіабомб влучила у будівлю житлово-експлуатаційної контори. О 10:47 було відомо про одного загиблого та декількох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.

Оновлено 11:47. За інформацією Херсонської обласної прокуратури, російські військові завдали авіаудару керованими авіабомбами, ймовірно, з СУ-34. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще троє цивільних людей травмовані. Під завалами можуть знаходитися люди. Станом на 11:04 обстріл тривав.

Оновлено 12:14. За інформацією Прокудіна, через російський авіаудар по ЖЕКу у Бериславі загинули двоє людей. Травми несумісні з життям отримав 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні. 

Ще двоє людей поранені. 55-річний чоловік знаходиться у вкрай тяжкому стані. У нього перелом плеча, поранення грудної клітки та живота. Також до лікарні доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг.

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Нагадаємо, за добу 24 вересня противник здійснив 87 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди. Загинули дві людини, 11 дістали поранення. 

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