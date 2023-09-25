Росіяни скинули чотири авіабомби на Берислав, двоє загиблих (оновлено)

Сьогодні близько десятої ранку росіяни скинули чотири керовані авіабомби на місто Берислав Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, одна з авіабомб влучила у будівлю житлово-експлуатаційної контори. О 10:47 було відомо про одного загиблого та декількох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.

Оновлено 11:47. За інформацією Херсонської обласної прокуратури, російські військові завдали авіаудару керованими авіабомбами, ймовірно, з СУ-34. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще троє цивільних людей травмовані. Під завалами можуть знаходитися люди. Станом на 11:04 обстріл тривав.

Оновлено 12:14. За інформацією Прокудіна, через російський авіаудар по ЖЕКу у Бериславі загинули двоє людей. Травми несумісні з життям отримав 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні.

Ще двоє людей поранені. 55-річний чоловік знаходиться у вкрай тяжкому стані. У нього перелом плеча, поранення грудної клітки та живота. Також до лікарні доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг.

Нагадаємо, за добу 24 вересня противник здійснив 87 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди. Загинули дві людини, 11 дістали поранення.