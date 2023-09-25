Зрадник, який наводив російські ракети на оборонний завод Запоріжжя, отримав довічне

За матеріалами Служби безпеки довічний термін ув’язнення отримав агент російської ФСБ, який коригував ракетні удари по військовій та критичній інфраструктурі Запоріжжя.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Контррозвідники затримали зрадника під час спецоперації на прифронтовій території в листопаді 2022 року. Ним виявився працівник місцевого оборонного підприємства, який наводив російські ракети на виробничі цехи заводу. Крім того, він скоригував серію повітряних атак агресора на об’єкти енергетичного комплексу області.

Після ворожих ударів російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків "прильотів" та передачі окупантам відповідного "звіту".

Під час обшуків за місцем проживання зрадника вилучено мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь ворога.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, у Львові викрили ексочільника оборонного заводу, який "роззброював" ППО напередодні вторгнення Росії.