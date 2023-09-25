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Стерненко оголосив про новий важливий збір на човни

Це потужні човни, які можуть втекти навіть від FPV-дронів

Стерненко оголосив про новий важливий збір на човни

Волонтер Сергій Стерненко оголосив новий збір на придбання човнів. Ціна одного човна - 1,5 мільйонів гривень. Про це він повідомив у X

"Ми з вами нещодавно вже допомогли 126 бригаді ТРО 4 човнами. І хоча в основному ми купуємо дрони, усе одно я не можу відмовити хлопцям по цьому запиту. Це теж на південь, але іншій бригаді під спеціальні місії. Ціна за 1 човен — 1.5 млн грн. Це потужний апарат, який може втекти навіть від FPV", - пише волонтер. 

Також, Сергій Стерненко зазначає, що таких човнів потрібно хоча б 2, тобто потрібно щонайменше 3 мільйони гривень.

"Зберемо більше — купимо ще човни", - підкреслює волонтер.

Збір оголошено сьогодні.

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/9ferJmAJJ3

Карта банки: 5375411209507578Приват: 5168745030910761

Нагадаємо, нещодавно волонтер Сергій Стерненко оголосив збір під назвою "Зробимо їм боляче", в межах якого необхідно було зібрати 75 млн гривень. Збір завершили за 2 дні.

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