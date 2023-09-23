Штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу флоту РФ, – Сили спецоперацій ЗСУ

Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомляється про десятки загиблих та поранених окупантів.

Штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу флоту РФ.

Про це повідомляють Сили спецоперацій ЗСУ.

“Спецоперація ССО “Крабовая ловушка”. Вражено штаб чорноморського флоту рф. Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила «вчасно та точно» вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому м.Севастополь”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дані було передано Повітряним силам для нанесення ураження.

Деталі проведення стануть відомі, коли це буде можливо, а результат – десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив “Голосу Америки”, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі 22 вересня загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед поранених – російські генерали.