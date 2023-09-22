Росіяни обстріляли за день 10 громад Сумщини

Сьогодні, 22 вересня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Свеська, Буринська, Путивльська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Загалом протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 75 вибухів.
По Великописарівській громаді росіяни били з артилерії, мінометів та дронами-камікадзе.
Також БпЛА типу FPV атакував Юнаківську громаду.
Краснопільську громаду окупати атакували з артилерії та мінометів.
Крім того, Миропільську, Білопільську та Зноб-Новгородську громади атакували з мінометів.
А по Свеській, Путивльській, Буринській та Хотінській громадам завдали ударів з артилерії.
Нагадаємо, сьогодні ввечері ворог завдав ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Наразі відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула.