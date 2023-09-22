Росіяни обстріляли за день 10 громад Сумщини

Загалом протягом дня на Сумщині було зафіксовано 75 вибухів.

Сьогодні, 22 вересня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Свеська, Буринська, Путивльська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 75 вибухів.

По Великописарівській громаді росіяни били з артилерії, мінометів та дронами-камікадзе.

Також БпЛА типу FPV атакував Юнаківську громаду.

Краснопільську громаду окупати атакували з артилерії та мінометів.

Крім того, Миропільську, Білопільську та Зноб-Новгородську громади атакували з мінометів.

А по Свеській, Путивльській, Буринській та Хотінській громадам завдали ударів з артилерії.

Нагадаємо, сьогодні ввечері ворог завдав ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Наразі відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула.