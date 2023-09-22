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Росіяни обстріляли за день 10 громад Сумщини

Загалом протягом дня на Сумщині було зафіксовано 75 вибухів. 

Росіяни обстріляли за день 10 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 22 вересня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Свеська, Буринська, Путивльська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 75 вибухів. 

По Великописарівській громаді росіяни били з артилерії, мінометів та дронами-камікадзе.

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Також БпЛА типу FPV атакував Юнаківську громаду.

Краснопільську громаду окупати атакували з артилерії та мінометів.

Крім того, Миропільську, Білопільську та Зноб-Новгородську громади атакували з мінометів.

А по Свеській, Путивльській, Буринській та Хотінській громадам завдали ударів з артилерії.

Нагадаємо, сьогодні ввечері ворог завдав ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Наразі відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула.

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