Західні партнери часто критикували Україну за те, що українські війська не дотримуються тактики комбінованого ведення війни, якій їх навчали інструктори НАТО, однак, як зазначає видання Politico, самі військові кажуть, що НАТО підготувало їх до іншого типу війни, саме навчання було неоднозначним і взяте з посібників, які не були адаптовані до реалій України. На їхню думку, між теорією і практикою існував явний розрив, який коштував життів військових.

Politico цитує ветерана Національної гвардії США Райана О’Лірі, спершу добровольця в Іноземному легіоні України, а зараз командира роти у 59-ї бригаді, який стверджує, що підготовка нових бригад була б кращою, якби "навчали самі українці, які мають досвід бойових дій і можуть принести з собою важкі уроки, які вони засвоїли, щоб інші їх не повторювали".

"Натомість підготовка українських військових базувалася більше на тому, до чого сили НАТО найбільше звикли останніми роками – протиповстанській війні з додаванням «показухи та страху» в американському стилі. І хоча українці хвалять навчання з базової піхотної тактику, розвідки, а також методів штурму траншеїв та будівель, вони також посилаються на відсутність підготовки з безпілотників та мінної обізнаності, знешкодження вибухових боєприпасів та оборонного бою", – констатує видання.

Бійці 32-ї окремої механізованої бригади у спілкуванні з виданням Kyiv Independent також скаржилися, що офіцери НАТО не розуміють суворої реальності війни в Україні: "Спосіб ведення війни НАТО передбачає масовані підготовчі авіаудари, артилерійські обстріли та розмінування перед наступом піхоти, і, звісно, українська армія – без сучасних бойових літаків, ракет великої дальності та обладнання для розмінування, які Україна просила – має воювати в зовсім інших умовах, ніж ті, що диктує стандартна доктрина НАТО".

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