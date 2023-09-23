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На Івано-Франківщині BMW збив насмерть 16-річного хлопця

За кермом автівки був поліцейський.

В Івано-Франківській області автівка насмерть збила неповнолітнього пішохода. 

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Ценява Івано-Франківської області. За фактом цієї аварії призначено службове розслідування.

Автівка BMW наїхала на підлітка на неосвітленій ділянці дороги. На жаль, 16-річний пішохід отримав не сумісні з життям травми. На місце виїхали правоохоронці та співробітники Державного бюро розслідувань.

За кермом автівки був поліцейський. Однак у той момент він перебував поза службою. Правоохоронці перевірили водія на стан сп'яніння. Як з'ясувалося, він керував машиною тверезим.

Слідчий підрозділ ДБР розпочав кримінальне провадження. Поліція Прикарпаття почала також службове розслідування. 

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Нагадаємо, що на Львівщині 16-річну студентку переїхав потяг, внаслідок чого дівчина загинула. 

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