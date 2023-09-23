На Івано-Франківщині BMW збив насмерть 16-річного хлопця

За кермом автівки був поліцейський.

В Івано-Франківській області автівка насмерть збила неповнолітнього пішохода.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Ценява Івано-Франківської області. За фактом цієї аварії призначено службове розслідування.

Автівка BMW наїхала на підлітка на неосвітленій ділянці дороги. На жаль, 16-річний пішохід отримав не сумісні з життям травми. На місце виїхали правоохоронці та співробітники Державного бюро розслідувань.

За кермом автівки був поліцейський. Однак у той момент він перебував поза службою. Правоохоронці перевірили водія на стан сп'яніння. Як з'ясувалося, він керував машиною тверезим.

Слідчий підрозділ ДБР розпочав кримінальне провадження. Поліція Прикарпаття почала також службове розслідування.

Нагадаємо, що на Львівщині 16-річну студентку переїхав потяг, внаслідок чого дівчина загинула.